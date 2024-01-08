Гладков: 1,3 тысячи детей из Белгорода отправят в лагеря в другие регионы
Власти Белгорода отправят на отдых в загородные лагеря в других регионах более тысячи детей. Об этом сообщил глава области Вячеслав Гладков.
Губернатор Вячеслав Гладков — об отправлении детей из Белгорода в загородные лагеря других регионов. Видео © T.me / Настоящий Гладков
"За последние сутки к нам поступило 1,3 тысячи заявок на то, чтобы отправить детей из Белгорода в загородные школьные лагеря других регионов. Созвонился со своими коллегами-губернаторами из Воронежской, Калужской, Тамбовской, Ярославской областей. Они все готовы нам оказать помощь", — написал он в своём телеграм-канале.
Губернатор отметил, что из Белгорода уже отправились специалисты для осмотра мест размещения ребят. Как только будут сформированы группы, детишки смогут уехать в другие регионы. Вместе с тем Гладков добавил, что в пунктах временного размещения Старого Оскола, Губкина и Корочанского района в настоящее время находится около 300 белгородцев.
Кроме того, он отметил, что в самом Белгороде проводятся работы по восстановлению домов и инфраструктуры после декабрьских и январских обстрелов со стороны ВСУ.
Напомним, Белгород с конца прошлого года подвергается массированным ракетным обстрелам с украинской стороны. Первая атака произошла ещё 30 декабря и унесла жизнь 25 человек. 2 января погиб ещё один житель и 11 человек пострадали. На фоне продолжающихся обстрелов губернатор Вячеслав Гладков объявил, что все желающие могут добровольно эвакуироваться в Старый Оскол и Губкин. Между тем в Белгороде начали проводить курсы по доврачебной помощи.
ТАСС / Александр Рюмин