Гладков: 1,3 тысячи детей из Белгорода отправят в лагеря в другие регионы

Власти Белгорода отправят на отдых в загородные лагеря в других регионах более тысячи детей. Об этом сообщил глава области Вячеслав Гладков.

Губернатор Вячеслав Гладков — об отправлении детей из Белгорода в загородные лагеря других регионов. Видео © T.me / Настоящий Гладков

"За последние сутки к нам поступило 1,3 тысячи заявок на то, чтобы отправить детей из Белгорода в загородные школьные лагеря других регионов. Созвонился со своими коллегами-губернаторами из Воронежской, Калужской, Тамбовской, Ярославской областей. Они все готовы нам оказать помощь", — написал он в своём телеграм-канале.

Губернатор отметил, что из Белгорода уже отправились специалисты для осмотра мест размещения ребят. Как только будут сформированы группы, детишки смогут уехать в другие регионы. Вместе с тем Гладков добавил, что в пунктах временного размещения Старого Оскола, Губкина и Корочанского района в настоящее время находится около 300 белгородцев.