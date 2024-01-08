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8 января, 04:41

ПВО сбила над Белгородской областью ракету С-200, переделанную под наземные цели

Минобороны: Средства ПВО сбили украинскую ракету С-200 над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны перехватили переделанную под удары по наземным целям ракету С-200, запущенную с территории Украины. Об этом утром сообщило Минобороны.

По данным оборонного ведомства, снаряд был сбит над Белгородской областью в семь часов утра. О пострадавших и повреждениях на земле не сообщается.

Два украинских самолёта стали добычей российской ПВО за сутки
Два украинских самолёта стали добычей российской ПВО за сутки

Накануне Минобороны сообщало, что российские системы ПВО за сутки сбили 20 украинских ракет, среди которых были "Хаймарсы" и "Нептуны".

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Минобороны РФ

Максим Плетнёв
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