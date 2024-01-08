ПВО сбила над Белгородской областью ракету С-200, переделанную под наземные цели
Минобороны: Средства ПВО сбили украинскую ракету С-200 над Белгородской областью
Российские средства противовоздушной обороны перехватили переделанную под удары по наземным целям ракету С-200, запущенную с территории Украины. Об этом утром сообщило Минобороны.
По данным оборонного ведомства, снаряд был сбит над Белгородской областью в семь часов утра. О пострадавших и повреждениях на земле не сообщается.
Накануне Минобороны сообщало, что российские системы ПВО за сутки сбили 20 украинских ракет, среди которых были "Хаймарсы" и "Нептуны".
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