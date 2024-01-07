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7 января, 10:36

Два украинских самолёта стали добычей российской ПВО за сутки

Минобороны: Средства ПВО РФ сбили украинские самолёты Су-25 и Су-27

Два украинских самолёта сбили средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за сутки. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты два самолёта Воздушных сил Украины: Су-25 в районе города Днепропетровска и Су-27 в районе города Кривой Рог Днепропетровской области", — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Всего с начала проведения СВО уничтожено: 567 самолётов, 265 вертолётов и 10 526 беспилотных летательных аппаратов противника.

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А накануне сообщалось, что российские средства ПВО сбили вертолёт Ми-8 ВСУ и перехватили четыре ракеты. Также было уничтожено 29 беспилотников — в районах населённых пунктов Кардашинка и Каиры (Херсонская область), Мирное (Запорожская область) и Белогоровка (ЛНР).

Обложка ©

ТАСС / Николай Гынгазов

Никита Никонов
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