Два украинских самолёта стали добычей российской ПВО за сутки

Два украинских самолёта сбили средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за сутки. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты два самолёта Воздушных сил Украины: Су-25 в районе города Днепропетровска и Су-27 в районе города Кривой Рог Днепропетровской области", — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Всего с начала проведения СВО уничтожено: 567 самолётов, 265 вертолётов и 10 526 беспилотных летательных аппаратов противника.