ПВО уничтожила шесть украинских ракет "Нептун" над Чёрным морем

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть украинских ракет "Нептун" над Чёрным морем. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Около 17:00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельных ракет "Нептун" по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении в телеграм-канале оборонного ведомства.

В результате дежурные средства ПВО сбили шесть ракет. В сообщении также уточняется, что они были уничтожены над северо-западной частью акватории Чёрного моря.