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6 января, 15:49

ПВО уничтожила шесть украинских ракет "Нептун" над Чёрным морем

Минобороны: Силы ПВО сбили шесть украинских ракет "Нептун" над Чёрным морем

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть украинских ракет "Нептун" над Чёрным морем. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Около 17:00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельных ракет "Нептун" по объектам на территории Российской Федерации", говорится в сообщении в телеграм-канале оборонного ведомства.

В результате дежурные средства ПВО сбили шесть ракет. В сообщении также уточняется, что они были уничтожены над северо-западной частью акватории Чёрного моря.

Украинский БПЛА самолётного типа сбит над Чёрным морем
Украинский БПЛА самолётного типа сбит над Чёрным морем

Предыдущая атака с использованием ракет "Нептун" произошла накануне, 5 января. Минобороны сообщило, что российские средства ПВО перехватили в той же части акватории Чёрного моря один такой снаряд.

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ТАСС / Николай Гынгазов

Алексей Соловьёв
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