Россия сорвала удар Украины по кораблю в Чёрном море, перехватив ракету "Нептун" в воздухе

"5 января т. г. около 12:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельной ракеты "Нептун" по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и уничтожена над северо-западной частью акватории Чёрного моря", — уточнили в министерстве.