Россия сорвала удар Украины по кораблю в Чёрном море, перехватив ракету "Нептун" в воздухе
ПВО России сбила над Чёрным морем украинскую противокорабельную ракету "Нептун"
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили над северо-западной частью Чёрного моря украинскую противокорабельную ракету "Нептун", сообщает Минобороны России.
"5 января т. г. около 12:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельной ракеты "Нептун" по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и уничтожена над северо-западной частью акватории Чёрного моря", — уточнили в министерстве.
Ранее сегодня сообщалось, что экипаж вертолёта Ка-27 выполнил патрулирование акватории Чёрного моря для защиты гражданских судов на маршрутах интенсивного торгового судоходства от угроз со стороны Украины. После этого винтокрылая машина на ходу села на палубу корабля "Дмитрий Рогачёв".
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