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5 января, 09:59

В Севастополе второй раз за день звучит воздушная тревога

В Севастополе второй раз за день объявили воздушную тревогу. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Памятка на случай воздушной тревоги в Севастополе. Видео © t.me / razvozhaev

"Внимание всем! Воздушная тревога!" — говорится в сообщении.

В пресс-службе дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя добавили, что морской и наземный общественный транспорт временно прекращает движение.

Воздушная тревога объявлена в Киевской и ещё четырёх областях Украины
Воздушная тревога объявлена в Киевской и ещё четырёх областях Украины

Напомним, что воздушная тревога также объявлялась сегодня утром, 5 января, и накануне, 4 января. Губернатор Развожаев рекомендовал жителям пройти в укрытия и не выходить на улицу. В четверг в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО сбили десять украинских ракет над Крымом.

Обложка ©

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Ян Поланин
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