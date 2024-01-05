В Севастополе второй раз за день звучит воздушная тревога
В Севастополе второй раз за день объявили воздушную тревогу. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Памятка на случай воздушной тревоги в Севастополе. Видео © t.me / razvozhaev
"Внимание всем! Воздушная тревога!" — говорится в сообщении.
В пресс-службе дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя добавили, что морской и наземный общественный транспорт временно прекращает движение.
Напомним, что воздушная тревога также объявлялась сегодня утром, 5 января, и накануне, 4 января. Губернатор Развожаев рекомендовал жителям пройти в укрытия и не выходить на улицу. В четверг в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО сбили десять украинских ракет над Крымом.
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