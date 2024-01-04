Морской и наземный транспорт в Севастополе остановили из-за воздушной тревоги
В Севастополе объявлена воздушная тревога
В Севастополе объявлена воздушная тревога. Губернатор города Михаил Развожаев рекомендовал жителям пройти в укрытия и не выходить на улицу.
Памятка на случай воздушной тревоги в Севастополе. Видео © t.me / razvozhaev
"Уважаемые пассажиры, морской и наземный общественный транспорт прекращает движение", — сообщает Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя в телеграме.
А 3 января в Белгороде звучала сирена ракетной тревоги. На подлёте к городу было сбито несколько воздушных целей. Также под обстрел со стороны Украины попало село Солоти Валуйского городского округа, где повреждения получила линия электропередачи. Над регионом было уничтожено шесть ракет тактического комплекса "Точка-У" и шесть ракет реактивной системы залпового огня "Ольха", выпущенных с территории Украины. Также противник ударил по селу Солоти, где пострадала 14-летняя девочка.
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