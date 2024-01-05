Воздушная тревога объявлена в Киевской и ещё четырёх областях Украины

Сирены воздушной тревоги звучат в Киевской области и ряде и других регионов Украины. Об этом сообщает официальный ресурс по оповещению населения.

Так, тревога объявлена также для Винницкой, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областей.

При этом ранее предупреждение об угрозе прозвучало в Николаевской и Одесской областях, но позже было отменено.