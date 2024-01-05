Воздушная тревога объявлена в Киевской и ещё четырёх областях Украины
Киев, вид на Михайловский Златоверхий монастырь. Обложка ©TASS/AP/Evgeniy Maloletka
Сирены воздушной тревоги звучат в Киевской области и ряде и других регионов Украины. Об этом сообщает официальный ресурс по оповещению населения.
Так, тревога объявлена также для Винницкой, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областей.
При этом ранее предупреждение об угрозе прозвучало в Николаевской и Одесской областях, но позже было отменено.
Также издание "Страна" сообщало о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области.
А ранее, ночью 5 января, ВСУ массово атаковали Белгород, Новороссийск, Севастополь и Крым. Так, в Белгороде и области сбито 10 ракет РСЗО "Ольха", два человека пострадали. Кроме того, ПВО уничтожила и перехватила 36 дронов над Крымом и один над Кубанью. Также в селе Черноречье под Севастополем эвакуируют почти 100 человек из-за осколка ракеты.