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5 января, 05:36

Воздушная тревога объявлена в Киевской и ещё четырёх областях Украины

Киев, вид на Михайловский Златоверхий монастырь. Обложка ©TASS/AP/Evgeniy Maloletka

Киев, вид на Михайловский Златоверхий монастырь. Обложка ©TASS/AP/Evgeniy Maloletka

Сирены воздушной тревоги звучат в Киевской области и ряде и других регионов Украины. Об этом сообщает официальный ресурс по оповещению населения.

Так, тревога объявлена также для Винницкой, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областей.

При этом ранее предупреждение об угрозе прозвучало в Николаевской и Одесской областях, но позже было отменено.

Также издание "Страна" сообщало о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области.

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А ранее, ночью 5 января, ВСУ массово атаковали Белгород, Новороссийск, Севастополь и Крым. Так, в Белгороде и области сбито 10 ракет РСЗО "Ольха", два человека пострадали. Кроме того, ПВО уничтожила и перехватила 36 дронов над Крымом и один над Кубанью. Также в селе Черноречье под Севастополем эвакуируют почти 100 человек из-за осколка ракеты.

Александра Вишнякова
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