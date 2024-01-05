Развожаев: В селе Черноречье эвакуируют почти 100 человек из-за осколка ракеты
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Обложка © Telegram / РаZVожаев
В селе Черноречье близ Севастополя эвакуируют почти 100 человек из-за попадания в реку осколка сбитой ракеты ВСУ. Взрывоопасный предмет планируется вывезти утром в пятницу, 5 января. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев после заседания оперштаба.
"В зону эвакуации попадает 47 домов, в которых проживает 99 человек, из них 15 детей. В готовности развёртывания пункт временного пребывания. Работы по вывозу взрывоопасного предмета начнутся утром", — написал глава города в телеграм-канале.
Он также сообщил о проведении мониторинга многоквартирных жилых домов — повреждений и обломков не обнаружено. Информация о падении осколков поблизости от жилых домов в Песочной бухте не нашла подтверждения. А вот сведения о падении ракеты в районе частного сектора за СевГУ оказались верными. Утром начнутся работы по её транспортировке на полигон.
Напомним, в четверг, 4 января, в Севастополе объявили воздушную тревогу. Морской и наземный общественный транспорт временно прекратил движение. Губернатор Михаил Развожаев рекомендовал жителям пройти в укрытия. Вечером этого же дня в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО сбили десять украинских ракет над Крымом. Эта атака ВСУ на Севастополь стала самой массированной за последнее время.