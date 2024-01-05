Развожаев: В селе Черноречье эвакуируют почти 100 человек из-за осколка ракеты

В селе Черноречье близ Севастополя эвакуируют почти 100 человек из-за попадания в реку осколка сбитой ракеты ВСУ. Взрывоопасный предмет планируется вывезти утром в пятницу, 5 января. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев после заседания оперштаба.

"В зону эвакуации попадает 47 домов, в которых проживает 99 человек, из них 15 детей. В готовности развёртывания пункт временного пребывания. Работы по вывозу взрывоопасного предмета начнутся утром", — написал глава города в телеграм-канале.