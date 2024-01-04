Атака Украины на Севастополь стала самой массированной за последнее время

Атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Севастополь, которая происходила вечером 4 января, стала самой массированной за последнее время. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, при отражении атаки со стороны Украины на улице Глухова осколок попал в дом, одного человека с травмами доставили в больницу. Кроме того, помощь потребовалась и шестилетнему мальчику: он перепугался, но ранений не получил.

В районе Песочной бухты осколки ракеты упали рядом с жилыми домами. Губернатор пояснил, что информация о повреждениях в настоящее время уточняется. В районе Черноречья, по предварительным данным, сбитая часть ракеты упала в речку Чёрную. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений.

Развожаев дополнил, что осколки снарядов упали на набережной Учкуевки и на улице Генерала Жидилова. По словам губернатора, повреждений и пострадавших нет.

"По предварительной информации от жителей: упала сбитая ракета в районе частного сектора за СевГУ и не взорвалась", — указал глава города в телеграм-канале.