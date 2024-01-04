Атака Украины на Севастополь стала самой массированной за последнее время
Развожаев: Атака ВСУ на Севастополь 4 января является самой массированной
Атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Севастополь, которая происходила вечером 4 января, стала самой массированной за последнее время. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, при отражении атаки со стороны Украины на улице Глухова осколок попал в дом, одного человека с травмами доставили в больницу. Кроме того, помощь потребовалась и шестилетнему мальчику: он перепугался, но ранений не получил.
В районе Песочной бухты осколки ракеты упали рядом с жилыми домами. Губернатор пояснил, что информация о повреждениях в настоящее время уточняется. В районе Черноречья, по предварительным данным, сбитая часть ракеты упала в речку Чёрную. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений.
Развожаев дополнил, что осколки снарядов упали на набережной Учкуевки и на улице Генерала Жидилова. По словам губернатора, повреждений и пострадавших нет.
"По предварительной информации от жителей: упала сбитая ракета в районе частного сектора за СевГУ и не взорвалась", — указал глава города в телеграм-канале.
Напомним, сегодня, 4 января, в Севастополе объявили воздушную тревогу. Морской и наземный общественный транспорт временно прекратил движение. Губернатор Развожаев рекомендовал жителям пройти в укрытия и не выходить на улицу. Вечером этого же дня в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО сбили десять украинских ракет над Крымом.
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