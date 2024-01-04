Минобороны РФ сообщило о перехвате 10 управляемых авиабомб ВСУ над Крымом

Силы противовоздушной обороны пресекли попытку ВСУ атаковать территорию России с использованием ракет. По данным Минобороны РФ, средства ПВО уничтожили десять украинских авиабомб над Крымским полуостровом.

"4 января около 17:20 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории РФ", — говорится в сообщении ведомства.