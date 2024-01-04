Минобороны РФ сообщило о перехвате 10 управляемых авиабомб ВСУ над Крымом
МО РФ: Средства ПВО сбили десять украинских ракет над Крымом
Силы противовоздушной обороны пресекли попытку ВСУ атаковать территорию России с использованием ракет. По данным Минобороны РФ, средства ПВО уничтожили десять украинских авиабомб над Крымским полуостровом.
"4 января около 17:20 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории РФ", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сегодня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей над городом. Один из осколков упал на дом, есть пострадавший.
ТАСС / ЕРА / ATEF SAFADI