Российские военные отражают атаку Украины на Севастополь

Российские силы отражают атаку ВСУ на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, на данный момент известно об одном пострадавшем.

"Военные отражают атаку укронацистов. По предварительной информации, уже сбито несколько воздушных целей. Все службы приведены в состояние боевой готовности", — написал губернатор в своём телеграм-канале.

Развожаев призвал всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. Военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей, уточнил глава города. Один из осколков упал на дом, есть пострадавший. Часть осколков от воздушных целей упала в районе улицы Мостовой на Северной стороне, в районе Монастырского шоссе и Федюхиных высот, добавил он.