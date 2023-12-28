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28 декабря, 03:23

В небе над Крымом силами ПВО сбито два украинских беспилотника

Минобороны РФ: Два украинских беспилотника сбиты силами ПВО в небе над Крымом

Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима атаковать территорию России с использованием беспилотников самолётного типа. По данным Минобороны РФ, ночью средствами ПВО было сбито два дрона ВСУ над Крымом.

"Дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым", — сообщили в ведомстве.

Силы ПВО сбили ночью беспилотники в небе над Белгородской и Ростовской областями
Силы ПВО сбили ночью беспилотники в небе над Белгородской и Ростовской областями

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе системы противовоздушной обороны над морем. Предварительно, был уничтожен один беспилотник.

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Getty Images / alxpin

Оксана Попова
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