В небе над Крымом силами ПВО сбито два украинских беспилотника
Минобороны РФ: Два украинских беспилотника сбиты силами ПВО в небе над Крымом
Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима атаковать территорию России с использованием беспилотников самолётного типа. По данным Минобороны РФ, ночью средствами ПВО было сбито два дрона ВСУ над Крымом.
"Дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым", — сообщили в ведомстве.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе системы противовоздушной обороны над морем. Предварительно, был уничтожен один беспилотник.
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