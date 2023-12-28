В небе над Крымом силами ПВО сбито два украинских беспилотника

Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима атаковать территорию России с использованием беспилотников самолётного типа. По данным Минобороны РФ, ночью средствами ПВО было сбито два дрона ВСУ над Крымом.

"Дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым", — сообщили в ведомстве.