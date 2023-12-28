Беспилотник сбит силами ПВО над морем в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе системы противовоздушной обороны над морем. Предварительно, был уничтожен один беспилотник.

"В Севастополе отработала система ПВО над морем. По предварительной информации, уничтожен один БПЛА", — написал он в телеграм-канале.

На данный момент информации о повреждениях инфраструктуры не поступало. На месте инцидента работают экстренные службы.