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27 декабря, 21:42

Беспилотник сбит силами ПВО над морем в Севастополе

Развожаев: В Севастополе над морем сработала ПВО, предварительно, сбит один БПЛА

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе системы противовоздушной обороны над морем. Предварительно, был уничтожен один беспилотник.

"В Севастополе отработала система ПВО над морем. По предварительной информации, уничтожен один БПЛА", — написал он в телеграм-канале.

На данный момент информации о повреждениях инфраструктуры не поступало. На месте инцидента работают экстренные службы.

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Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об уничтожении украинского беспилотника в небе над регионом. Информации о разрушениях или пострадавших не поступало.

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Getty Images / NiseriN

Оксана Попова
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