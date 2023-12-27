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27 декабря, 01:00

Над Ростовской областью силами ПВО сбит беспилотник

Губернатор Голубев: Силы ПВО сбили беспилотник в небе над Ростовской областью

Силами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Ростовской областью сбит беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Ночью 27 декабря над территорией Ростовской области силами ПВО сбит беспилотник. Последствия на земле уточняются", — написал чиновник в телеграм-канале.

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Ранее Лайф писал, что за сутки в Брянской области сбили пять беспилотников самолётного типа, которые пытались совершить атаку по объектам на территории РФ. БПЛА уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО).

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Getty Images / alxpin

Оксана Попова
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