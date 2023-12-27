Над Ростовской областью силами ПВО сбит беспилотник

Силами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Ростовской областью сбит беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Ночью 27 декабря над территорией Ростовской области силами ПВО сбит беспилотник. Последствия на земле уточняются", — написал чиновник в телеграм-канале.