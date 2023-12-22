Над Брянской областью сбили пятый беспилотник за сутки
Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА самолётного типа над Брянской областью
Российские военные пресекли попытку Киева устроить теракт с помощью беспилотника в Брянской области. Об этом сообщает Министерство обороны в своём телеграм-канале.
"Около 14:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.
БПЛА сбили дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО).
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Vk / Минобороны России