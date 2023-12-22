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22 декабря, 11:42

Над Брянской областью сбили пятый беспилотник за сутки

Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА самолётного типа над Брянской областью

Российские военные пресекли попытку Киева устроить теракт с помощью беспилотника в Брянской области. Об этом сообщает Министерство обороны в своём телеграм-канале.

"Около 14:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

БПЛА сбили дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО).

Минобороны РФ сообщило о двух новых перехваченных БПЛА в Калужской области
Минобороны РФ сообщило о двух новых перехваченных БПЛА в Калужской области

Ранее сегодня в Минобороны сообщили об уничтожении четырёх беспилотников в Брянской области. А накануне там отразили атаку дронов на резервуары с топливом.

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Vk / Минобороны России

Никита Никонов
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