Минобороны РФ сообщило о двух новых перехваченных БПЛА в Калужской области
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В Министерстве обороны России сообщили о ещё двух перехваченных беспилотниках противника над территорией Калужской области.
"Около 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены ещё два украинских БПЛА над территорией Калужской области", — информирует пресс-служба ведомства.
За несколько часов до этого над территорией региона уже были перехвачены два украинских БПЛА. Кроме того, утром в пятницу российские военные уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией Брянской области. Дроны, о которых идёт речь, пытались атаковать резервуары с топливом, которые располагаются на территории логистического центра.