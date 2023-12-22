Регион

Уведомления отключены

22 декабря, 11:36

Минобороны РФ сообщило о двух новых перехваченных БПЛА в Калужской области

Фото © Николай Гынгазов / ТАСС

Фото © Николай Гынгазов / ТАСС

В Министерстве обороны России сообщили о ещё двух перехваченных беспилотниках противника над территорией Калужской области.

"Около 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены ещё два украинских БПЛА над территорией Калужской области", — информирует пресс-служба ведомства.

Средства ПВО перехватили два украинских беспилотника под Калугой
Средства ПВО перехватили два украинских беспилотника под Калугой

За несколько часов до этого над территорией региона уже были перехвачены два украинских БПЛА. Кроме того, утром в пятницу российские военные уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией Брянской области. Дроны, о которых идёт речь, пытались атаковать резервуары с топливом, которые располагаются на территории логистического центра.

Марина Калегина
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Калужская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров