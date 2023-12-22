Минобороны сообщило об уничтожении четырёх украинских БПЛА над Брянской областью
Российские военные уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией Брянской области утром в пятницу, 22 декабря. Об этом сообщает Минобороны России.
Как отметили в ведомстве, около 10:00 киевский режим попытался осуществить террористическую атаку с применением беспилотников самолётного типа по объектам на территории России. В результате два БПЛА были уничтожены над Брянской областью. Повторная атака произошла в 11:45.
"Дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территорией Брянской области", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ 21 декабря попытались атаковать резервуары с топливом в Брянской области. Два дрона были сбиты над территорией Суражского района.
Vk / Минобороны России