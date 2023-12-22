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21 декабря, 21:21

Силы ПВО сбили ещё один украинский дрон над Курской областью

Минобороны РФ: Над Курской областью сбит ещё один украинский беспилотник

Над территорией Курской области силами противовоздушной обороны России сбит ещё один украинский беспилотник самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", — рассказали в ведомстве и добавили, что дрон был сбит около 23:30 мск.

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Лайф сообщал, что предыдущий украинский дрон самолётного типа был сбит около 22:00 мск 21 декабря на территории Курской области. Объект был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны.

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Getty Images / alxpin

Оксана Попова
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