Силы ПВО сбили ещё один украинский дрон над Курской областью

Над территорией Курской области силами противовоздушной обороны России сбит ещё один украинский беспилотник самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", — рассказали в ведомстве и добавили, что дрон был сбит около 23:30 мск.