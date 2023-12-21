Украинский дрон сбит в небе над Курской областью

Российские средства противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима атаковать объекты на территории России с применением беспилотника самолётного типа. По информации Министерства обороны РФ, украинский дрон был сбит около 22:00 мск на территории Курской области.

Лайф ранее сообщал, что ВСУ попытались с помощью беспилотника атаковать нефтепровод "Дружба" в Новозыбковском районе Брянской области. Украинский беспилотник рухнул примерно в 40 километрах от границы, недалеко от посёлка Дружба. Нефтепровод повреждений не получил, пострадавших также нет.