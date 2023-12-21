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21 декабря, 20:28

Украинский дрон сбит в небе над Курской областью

Минобороны РФ: Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью

Российские средства противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима атаковать объекты на территории России с применением беспилотника самолётного типа. По информации Министерства обороны РФ, украинский дрон был сбит около 22:00 мск на территории Курской области.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", — сказано в сообщении оборонного ведомства.

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Лайф ранее сообщал, что ВСУ попытались с помощью беспилотника атаковать нефтепровод "Дружба" в Новозыбковском районе Брянской области. Украинский беспилотник рухнул примерно в 40 километрах от границы, недалеко от посёлка Дружба. Нефтепровод повреждений не получил, пострадавших также нет.

Обложка ©

Getty Images / NiseriN

Оксана Попова
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