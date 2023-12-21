ВСУ попытались с помощью БПЛА атаковать нефтепровод "Дружба" в Брянской области
ВСУ попытались с помощью беспилотника атаковать нефтепровод "Дружба" в Новозыбковском районе Брянской области. По данным SHOT, обломки БПЛА нашли в лесу возле объекта накануне утром.
Также уточняется, что украинский беспилотник рухнул примерно в 40 километрах от границы, недалеко от посёлка Дружба. Нефтепровод не пострадал, пострадавших также нет.
Ранее стало известно, что системы ПВО сбили украинский беспилотник самолётного типа в Суражском районе Брянской области. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.
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