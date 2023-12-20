Украинский дрон сбит на подлёте к Белгороду
Гладков: Система ПВО сбила украинский беспилотник на подлёте к Белгороду
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) вечером в среду, 20 декабря, сбила украинский беспилотник на подлёте к Белгороду. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА на подлёте к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — написал он в телеграм-канале.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений, добавил Гладков.
Ранее Лайф сообщал, что 18 декабря российские пограничники ликвидировали троих из восьми украинских диверсантов, которые пытались проникнуть на территорию нашей страны в районе села Теребрено Белгородской области. Остальные бежали, как минимум один среди них был ранен. С российской стороны потерь нет.
Getty Images / Kostya Liberov / Libkos