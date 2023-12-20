Украинский дрон сбит на подлёте к Белгороду

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) вечером в среду, 20 декабря, сбила украинский беспилотник на подлёте к Белгороду. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА на подлёте к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — написал он в телеграм-канале.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений, добавил Гладков.