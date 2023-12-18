ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 декабря 2023, 06:12
25180

Пограничники под Белгородом убили 3 из 8 диверсантов, пытавшихся проникнуть в Россию

Трое украинских диверсантов убиты при попытке прорваться в Белгородскую область

Российские пограничники ликвидировали троих из восьми украинских диверсантов, которые пытались проникнуть на территорию нашей страны — в районе села Теребрено в Белгородской области. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, накануне утром вражеская группа выдвинулась со стороны села Грабовское Сумской области и около 11:30 подошла к границе с Краснояружским районом, где их встретили наши бойцы. Российские военные вступили в стрелковый бой, который длился около получаса.

В результате трое диверсантов погибли, а остальные бежали, как минимум один среди них ранен. С нашей стороны потерь нет. Известно, что ликвидированные диверсанты были вооружены американскими винтовками М4, несколькими РПГ, а также комплектами взрывчатки типа С4.

Примерно через час после неудачного наступления ДРГ украинская сторона открыла огонь по Теребрену и выпустила не менее 50 мин калибра 120 мм и 6 мин калибра 82 мм, в результате чего были повреждены линия ЛЭП, а также три жилых дома.

Организатора атаки на брянские сёла Капустина заочно приговорили к пожизненному
Организатора атаки на брянские сёла Капустина заочно приговорили к пожизненному

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вчера сообщал, что пострадавших среди мирного населения нет. Он уточнил, что есть некоторые проблемы с газоснабжением, а также добавил, что коммунальщики приступили к устранению разрушений.

BannerImage

Shutterstock

Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar