Пограничники под Белгородом убили 3 из 8 диверсантов, пытавшихся проникнуть в Россию

Российские пограничники ликвидировали троих из восьми украинских диверсантов, которые пытались проникнуть на территорию нашей страны — в районе села Теребрено в Белгородской области. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, накануне утром вражеская группа выдвинулась со стороны села Грабовское Сумской области и около 11:30 подошла к границе с Краснояружским районом, где их встретили наши бойцы. Российские военные вступили в стрелковый бой, который длился около получаса.

В результате трое диверсантов погибли, а остальные бежали, как минимум один среди них ранен. С нашей стороны потерь нет. Известно, что ликвидированные диверсанты были вооружены американскими винтовками М4, несколькими РПГ, а также комплектами взрывчатки типа С4.

Примерно через час после неудачного наступления ДРГ украинская сторона открыла огонь по Теребрену и выпустила не менее 50 мин калибра 120 мм и 6 мин калибра 82 мм, в результате чего были повреждены линия ЛЭП, а также три жилых дома.