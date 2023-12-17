Российские бойцы отбили атаку ВСУ на село Теребрено под Белгородом Гладков: Никто не пострадал во время обстрела ВСУ села Теребрено под Белгородом 15774 15774 Обложка © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu

Губернатор Белгородской области сообщил о завершении стрелкового боя с ВСУ вблизи села Теребрено Краснояружского района, пострадавших среди мирного населения нет. Об этом политик написал в своём телеграм-канале.

"По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет. Есть разрушения: повреждён один частный жилой дом и беседка. В светлое время суток подомовый обход будет продолжен", — говорится в тексте.

По словам Гладкова, также повреждены линии электро- и газоснабжения. Коммунальщики уже приступили к устранению разрушений.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на границе села Теребрено идёт стрелковый бой с ВСУ. Украинцы обстреляли населённый пункт, повредив линии электропередачи.

Авторы Татьяна Миссуми