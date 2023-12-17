Регион

Уведомления отключены

Новости
Итоги года с Владимиром Путиным
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Буданов заявил о "нулевом КПД" принудительно мобилизованных украинцев

Силуанов ответил на предложение национализировать "Балтику"

Умер советский и грузинский режиссёр Отар Иоселиани

"Позаботьтесь о моей матери": На стене дома в Марьинке нашли предсмертное послание русского солдата

Таможня ФРГ предупредила, что будет конфисковывать рождественские подарки из РФ

Путин признался, что отличался наивностью в начале карьеры в нулевых годах

Автобус с детьми попал в ДТП на трассе в Удмуртии, есть пострадавшие

Более 30 украинских БПЛА ночью попытались атаковать объекты на территории России

ЦАХАЛ взяла на себя ответственность за инцидент с гибелью заложников

Бойцы группировки "Юг" нанесли поражение ВСУ в восьми населённых пунктах под Донецком

Российские бойцы отбили атаку ВСУ на село Теребрено под Белгородом

Гладков: Никто не пострадал во время обстрела ВСУ села Теребрено под Белгородом

17 декабря, 15:49
<p>Обложка © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu</p>

Обложка © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu

Губернатор Белгородской области сообщил о завершении стрелкового боя с ВСУ вблизи села Теребрено Краснояружского района, пострадавших среди мирного населения нет. Об этом политик написал в своём телеграм-канале.

"По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет. Есть разрушения: повреждён один частный жилой дом и беседка. В светлое время суток подомовый обход будет продолжен", — говорится в тексте.

По словам Гладкова, также повреждены линии электро- и газоснабжения. Коммунальщики уже приступили к устранению разрушений.

Выпущенная ВСУ ракета "Точка-У" сбита над Белгородской областью

Выпущенная ВСУ ракета "Точка-У" сбита над Белгородской областью

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на границе села Теребрено идёт стрелковый бой с ВСУ. Украинцы обстреляли населённый пункт, повредив линии электропередачи.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!