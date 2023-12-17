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Стрелковый бой с ВСУ идёт на границе села под Белгородом

Губернатор Гладков: На границе села Теребрено идёт стрелковый бой с ВСУ

Опубликовано 17 декабря 2023, 11:15
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Обложка © Getty Images / Kostya Liberov / Libkos

Обложка © Getty Images / Kostya Liberov / Libkos

Украинские военнослужащие обстреливают село Теребрено Краснояружского района Белгородской области, российские бойцы вступили в стрелковый бой с противником. Об этом рассказал в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

"На границе села идёт стрелковый бой с противником. Есть повреждение линии электропередачи в нескольких сёлах. Аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ", уточнил он.

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А 10 декабря Белгородская и Брянская области подверглись обстрелу украинской артиллерии. ВСУ открыли огонь по селу Новая Таволжанка Шебекинского городского округа под Белгородом. А в Брянской области были атакованы два села в Климовском районе.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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