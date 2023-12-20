Белгородское село Вязовое оказалось под обстрелом ВСУ

"Повреждена линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны", — написал он в телеграм-канале.

Замглавы района Белгородской области, который был в подорвавшейся на мине машине, умер в больнице

Замглавы района Белгородской области, который был в подорвавшейся на мине машине, умер в больнице

Ранее сообщалось, что российские пограничники ликвидировали троих из восьми украинских диверсантов, которые пытались проникнуть на территорию нашей страны в районе села Теребрено Белгородской области. Остальные бежали, как минимум один среди них был ранен. С российской стороны потерь нет.