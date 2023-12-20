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19 декабря, 21:00

Белгородское село Вязовое оказалось под обстрелом ВСУ

Губернатор Гладков: ВСУ обстреливают село Вязовое в Белгородской области

ВСУ обстреливают село Вязовое Краснояружского района Белгородской области, предварительно, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Повреждена линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны", — написал он в телеграм-канале.

Замглавы района Белгородской области, который был в подорвавшейся на мине машине, умер в больнице

Замглавы района Белгородской области, который был в подорвавшейся на мине машине, умер в больнице

Ранее сообщалось, что российские пограничники ликвидировали троих из восьми украинских диверсантов, которые пытались проникнуть на территорию нашей страны в районе села Теребрено Белгородской области. Остальные бежали, как минимум один среди них был ранен. С российской стороны потерь нет.

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Telegram / Генштаб ЗСУ

Лариса Сафронова
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