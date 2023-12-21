Украинский беспилотник самолётного типа сбили в Брянской области
Губернатор Богомаз: В Суражском районе Брянской области сбит украинский БПЛА
Системы ПВО РФ сбили украинский беспилотник самолётного типа в Суражском районе Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Пострадавших и разрушений нет.
"На месте работают оперативные и экстренные службы. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" — написал он в своём телеграм-канале.
Ранее в подмосковном Наро-Фоминске рухнул беспилотник. По словам очевидцев, обломки упали рядом с проезжей частью. Информации о пострадавших не поступало.
Обложка ©
Unsplash