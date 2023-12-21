Украинский беспилотник самолётного типа сбили в Брянской области

Системы ПВО РФ сбили украинский беспилотник самолётного типа в Суражском районе Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Пострадавших и разрушений нет.

"На месте работают оперативные и экстренные службы. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" — написал он в своём телеграм-канале.