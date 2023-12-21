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21 декабря, 06:29

Украинский беспилотник самолётного типа сбили в Брянской области

Губернатор Богомаз: В Суражском районе Брянской области сбит украинский БПЛА

Системы ПВО РФ сбили украинский беспилотник самолётного типа в Суражском районе Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Пострадавших и разрушений нет.

"На месте работают оперативные и экстренные службы. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" — написал он в своём телеграм-канале.

Украинский дрон сбит на подлёте к Белгороду
Украинский дрон сбит на подлёте к Белгороду

Ранее в подмосковном Наро-Фоминске рухнул беспилотник. По словам очевидцев, обломки упали рядом с проезжей частью. Информации о пострадавших не поступало.

Обложка ©

Unsplash

Матвей Константинов
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