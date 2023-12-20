"Грохот был слышен за километры": В Наро-Фоминске рухнул беспилотник
SHOT: Жители подмосковного Наро-Фоминска сообщили о падении беспилотника
В подмосковном Наро-Фоминске в районе Краснопресненского пруда рухнул беспилотник. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на местных жителей.
Место падения беспилотника в Наро-Фоминске. Видео © Telegram / "Москва Live"
Как пишет телеграм-канал, грохот был слышен за несколько километров от места происшествия. По словам очевидцев, обломки БПЛА упали рядом с проезжей частью. В данный момент на месте работают экстренные службы. Перекрыта Магистральная улица. Информации о пострадавших не поступало.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотника, летевшего к столице. Дрон сбили в Одинцовском городском округе.
Getty Images / Aziz Karimov