"Грохот был слышен за километры": В Наро-Фоминске рухнул беспилотник

В подмосковном Наро-Фоминске в районе Краснопресненского пруда рухнул беспилотник. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на местных жителей.

Как пишет телеграм-канал, грохот был слышен за несколько километров от места происшествия. По словам очевидцев, обломки БПЛА упали рядом с проезжей частью. В данный момент на месте работают экстренные службы. Перекрыта Магистральная улица. Информации о пострадавших не поступало.