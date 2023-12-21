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Опубликовано 21 декабря 2023, 18:47

Казаки 6-й бригады имени Платова ежедневно сбивают десятки дронов ВСУ

Украинский дрон, сбитый казаками 6-й казачьей лисичанской бригады имени Платова. Обложка © T.me / "Атаман"

Украинский дрон, сбитый казаками 6-й казачьей лисичанской бригады имени Платова. Обложка © T.me / "Атаман"

Казаки 6-й казачьей лисичанской бригады имени Матвея Платова успешно наносят удары по ВСУ на Северском направлении. Об этом пишет телеграм-канал "Атаман".

Обломки дрона ВСУ, сбитого казаками 6-й казачьей лисичанской бригады имени Платова. Обложка © T.me / "Атаман"

Обломки дрона ВСУ, сбитого казаками 6-й казачьей лисичанской бригады имени Платова. Обложка © T.me / "Атаман"

В публикации указано, что казаки ежедневно наращивают давление на противника, который ежесуточно теряет до взвода личного состава. В телеграм-канале подчеркнули, что техника ВСУ уничтожена, остались только дроны, которые казаки каждый день сбивают десятками. Но скоро и беспилотников у украинских войск не останется, заверяют казаки.

"Любо, казаки! Враг обязательно будет разбит", — указано в сообщении.

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Ранее сообщалось, что казаки из 6-й казачьей бригады имени Матвея Платова сбили 34 FPV-дрона ВСУ за сутки. Это произошло 6 декабря.

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Анатолий Симоненко
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