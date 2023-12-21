Казаки 6-й бригады имени Платова ежедневно сбивают десятки дронов ВСУ
Украинский дрон, сбитый казаками 6-й казачьей лисичанской бригады имени Платова. Обложка © T.me / "Атаман"
Казаки 6-й казачьей лисичанской бригады имени Матвея Платова успешно наносят удары по ВСУ на Северском направлении. Об этом пишет телеграм-канал "Атаман".
Обломки дрона ВСУ, сбитого казаками 6-й казачьей лисичанской бригады имени Платова. Обложка © T.me / "Атаман"
В публикации указано, что казаки ежедневно наращивают давление на противника, который ежесуточно теряет до взвода личного состава. В телеграм-канале подчеркнули, что техника ВСУ уничтожена, остались только дроны, которые казаки каждый день сбивают десятками. Но скоро и беспилотников у украинских войск не останется, заверяют казаки.
"Любо, казаки! Враг обязательно будет разбит", — указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что казаки из 6-й казачьей бригады имени Матвея Платова сбили 34 FPV-дрона ВСУ за сутки. Это произошло 6 декабря.