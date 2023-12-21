Казаки 6-й бригады имени Платова ежедневно сбивают десятки дронов ВСУ

В публикации указано, что казаки ежедневно наращивают давление на противника, который ежесуточно теряет до взвода личного состава. В телеграм-канале подчеркнули, что техника ВСУ уничтожена, остались только дроны, которые казаки каждый день сбивают десятками. Но скоро и беспилотников у украинских войск не останется, заверяют казаки.