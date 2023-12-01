Казаки ликвидировали 50 бойцов ВСУ в ходе наступления на Северском направлении

Казаки из 6-й казачьей Лисичанской бригады имени М.И. Платова успешно продвигаются на Северском направлении. За последние трое суток они успели лишить вражескую армию нескольких единиц техники и солдат.

Воины-казаки продолжают успешно продвигаться на Северском направлении. Видео © t.me / Атаман

Как рассказали казаки, ВСУ потеряли 50 человек на данном направлении. Уничтожается не только живая сила, но и техника противника. За последние дни украинская армия потеряла пять миномётов, камеры видеонаблюдения, установку АГС и один пикап, сообщила казачья бригада "Дон".

Они также продолжают охотиться за БПЛА врага. Благодаря подготовке военных удалось сбить пять FPV-дронов и два мультикоптера "Баба Яга". Уничтожение беспилотников — одна из важнейших составляющих, так как это главный разведывательный атрибут. При помощи БПЛА ВСУ видят передвижение военных. А после их ликвидации казаки смогут брать под контроль новые территории.