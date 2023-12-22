В Брянской области уничтожили два украинских БПЛА при попытке атаковать резервуары с топливом
SHOT: ВСУ попытались атаковать резервуары с топливом в Брянской области
В Брянской области два украинских беспилотника пытались атаковать резервуары с топливом, которые располагаются на территории логистического центра. Об этом сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, один из БПЛА был замечен рядом с нефтехранилищем в Суражском районе утром 21 декабря. Российские военные сбили беспилотник противника. Его обломки разбросало в 300 метрах от логистического центра.
В 500 метрах от них был обнаружен ещё один дрон. БПЛА нёс 22 килограмма взрывчатки. Аппарат уничтожили на месте. Пострадавших и разрушений нет.
Ранее Лайф уже писал, что системы ПВО РФ сбили украинский беспилотник самолётного типа в Суражском районе Брянской области. Об этом рассказывал губернатор региона Александр Богомаз.
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