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22 декабря, 06:31

В Брянской области уничтожили два украинских БПЛА при попытке атаковать резервуары с топливом

SHOT: ВСУ попытались атаковать резервуары с топливом в Брянской области

В Брянской области два украинских беспилотника пытались атаковать резервуары с топливом, которые располагаются на территории логистического центра. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, один из БПЛА был замечен рядом с нефтехранилищем в Суражском районе утром 21 декабря. Российские военные сбили беспилотник противника. Его обломки разбросало в 300 метрах от логистического центра.

В 500 метрах от них был обнаружен ещё один дрон. БПЛА нёс 22 килограмма взрывчатки. Аппарат уничтожили на месте. Пострадавших и разрушений нет.

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Ранее Лайф уже писал, что системы ПВО РФ сбили украинский беспилотник самолётного типа в Суражском районе Брянской области. Об этом рассказывал губернатор региона Александр Богомаз.

Обложка ©

Getty Images / bymuratdeniz

Ян Поланин
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