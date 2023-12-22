МО РФ сообщило о сорванной атаке двух украинских БПЛА над Калужской областью

Средства ПВО перехватили два украинских беспилотника под Калугой

Российские средства ПВО перехватили два украинских беспилотника над территорией Калужской области. Об этом сообщили в пятницу, 22 декабря, в пресс-службе Минобороны.