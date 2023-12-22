Регион

Уведомления отключены

Новости
Итоги года с Владимиром Путиным
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Путин и Аббас вновь выступили за мирное урегулирование палестино-израильского конфликта

ПВО сбила десятый за день украинский дрон, на этот раз над Московской областью

Средства ПВО перехватили два украинских беспилотника под Калугой

СК заочно предъявил обвинения экс-членам СНБО Украины за начало АТО в Донбассе

Песков счёл бульварным чтивом расследование WSJ о гибели Пригожина

Минобороны сообщило об уничтожении четырёх украинских БПЛА над Брянской областью

В Петербурге изъяли более 100 кг кокаина в контейнерах с бананами из Бельгии

Путин передал акции "Рольфа" во временное управление Росимущества

"Стало спокойней на душе": Семья Героя РФ Филипова посетила место его последнего боя в Сирии

"Их тоже будем принимать?": Орбан задал Брюсселю неудобный вопрос про Украину

Средства ПВО перехватили два украинских беспилотника под Калугой

МО РФ сообщило о сорванной атаке двух украинских БПЛА над Калужской областью

22 декабря, 11:19
Фото © Николай Гынгазов/ТАСС

Фото © Николай Гынгазов/ТАСС

Российские средства ПВО перехватили два украинских беспилотника над территорией Калужской области. Об этом сообщили в пятницу, 22 декабря, в пресс-службе Минобороны.

"Около 13:50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — проинформировали в военном ведомстве.

Силы ПВО сбили летевшую в сторону Крымского моста ракету ATACMS
Силы ПВО сбили летевшую в сторону Крымского моста ракету ATACMS

К слову, это уже не первая попытка ВСУ атаковать российские объекты за последние сутки. Так, утром в пятницу российские военные уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией Брянской области. Дроны, о которых идёт речь, пытались атаковать резервуары с топливом, располагающиеся на территории логистического центра. А минувшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны над Курской областью нейтрализовали два украинских беспилотника самолётного типа.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!