Средства ПВО перехватили два украинских беспилотника под Калугой
МО РФ сообщило о сорванной атаке двух украинских БПЛА над Калужской областью
Фото © Николай Гынгазов/ТАСС
Российские средства ПВО перехватили два украинских беспилотника над территорией Калужской области. Об этом сообщили в пятницу, 22 декабря, в пресс-службе Минобороны.
"Около 13:50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — проинформировали в военном ведомстве.
К слову, это уже не первая попытка ВСУ атаковать российские объекты за последние сутки. Так, утром в пятницу российские военные уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией Брянской области. Дроны, о которых идёт речь, пытались атаковать резервуары с топливом, располагающиеся на территории логистического центра. А минувшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны над Курской областью нейтрализовали два украинских беспилотника самолётного типа.