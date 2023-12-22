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Средства ПВО перехватили два украинских беспилотника под Калугой

МО РФ сообщило о сорванной атаке двух украинских БПЛА над Калужской областью

Опубликовано 22 декабря 2023, 11:19
Фото © Николай Гынгазов/ТАСС

Фото © Николай Гынгазов/ТАСС

Российские средства ПВО перехватили два украинских беспилотника над территорией Калужской области. Об этом сообщили в пятницу, 22 декабря, в пресс-службе Минобороны.

"Около 13:50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — проинформировали в военном ведомстве.

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К слову, это уже не первая попытка ВСУ атаковать российские объекты за последние сутки. Так, утром в пятницу российские военные уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией Брянской области. Дроны, о которых идёт речь, пытались атаковать резервуары с топливом, располагающиеся на территории логистического центра. А минувшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны над Курской областью нейтрализовали два украинских беспилотника самолётного типа.

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Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
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