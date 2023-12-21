Силы ПВО сбили летевшую в сторону Крымского моста ракету ATACMS

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России в четверг, 21 декабря, сбили над Азовским морем ракету ATACMS, летевшую в сторону Крымского моста. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Над акваторией Азовского моря была сбита ракета ATACMS, летевшая в сторону Крымского моста. Военнослужащие ПВО сработали оперативно и точно. Очередная провокация киевского режима сорвана", — написал он в телеграм-канале.

Ранее Лайф сообщал, что днём 21 декабря Крымский мост был перекрыт в связи с работой систем ПВО по целям в районе объекта. Известно, что за некоторое время до звуков взрывов в Керченском проливе в самой восточной части Румынии появился американский самолёт-разведчик.