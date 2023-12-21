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21 декабря, 17:01

Силы ПВО сбили летевшую в сторону Крымского моста ракету ATACMS

Сальдо: Силы ПВО сбили ракету ATACMS над Азовским морем

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России в четверг, 21 декабря, сбили над Азовским морем ракету ATACMS, летевшую в сторону Крымского моста. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Над акваторией Азовского моря была сбита ракета ATACMS, летевшая в сторону Крымского моста. Военнослужащие ПВО сработали оперативно и точно. Очередная провокация киевского режима сорвана", — написал он в телеграм-канале.

Ранее Лайф сообщал, что днём 21 декабря Крымский мост был перекрыт в связи с работой систем ПВО по целям в районе объекта. Известно, что за некоторое время до звуков взрывов в Керченском проливе в самой восточной части Румынии появился американский самолёт-разведчик.

За вечер 15 декабря над Крымом сбили 32 беспилотника
За вечер 15 декабря над Крымом сбили 32 беспилотника
Обложка ©

Getty Images / South Korean Defense Ministry

Наталья Исакова
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