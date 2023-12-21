ПВО отработала по целям в районе Крымского моста, пока рядом с полуостровом летал дрон США

Средства противовоздушной обороны России (ПВО) отработали по целям в районе Крымского моста. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на подписчиков.

Движение по переправе сейчас перекрыто, проинформировали в телеграм-канале оперштаба Крыма. По предварительным данным, повреждений в результате случившегося нет. В 15:08 в телеграм-канале информационного центра по ситуации на Крымском мосту появилось сообщение, в котором находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Известно, что за некоторое время до звуков взрывов в Керченском проливе в самой восточной части Румынии появился самолёт-разведчик Boeing P-8 Poseidon производства США, причём до полуострова оттуда — примерно 350 километров. По данным SHOT, после окончания взрывов американское воздушное судно стало отдаляться обратно, вглубь страны, куда он прилетел с базы НАТО на Сицилии.

Маршрут американского самолёта-разведчика Boeing P-8 Poseidon. Фото © Telegram / SHOT

Местные жители сообщают, что в районе Керчи виднеется дым. В общей сложности было слышно около четырёх взрывов.