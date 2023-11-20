Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановлено
Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановлено. Об этом сообщили в телеграм-канале об оперативной информации на мосту.
"Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — сказано в сообщении.
Лайф ранее писал, что российские средства противовоздушной обороны в ночь на 16 ноября перехватили три украинских беспилотника над акваторией Чёрного моря у побережья Крыма.
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ТАСС / Пресс-служба Росавтодора