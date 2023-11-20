Движение автотранспорта по Крымскому мосту было приостановлено
Движение автомобилей по Крымскому мосту на время остановили, следует из сообщения оперативного телеграм-канала моста.
"Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — сказано в сообщении.
Лайф ранее писал, что российские средства противовоздушной обороны в ночь на 16 ноября перехватили три украинских беспилотника над акваторией Чёрного моря у побережья Крыма.
ТАСС / Пресс-служба Росавтодора