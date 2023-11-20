Движение автомобилей по Крымскому мосту на время остановили, следует из сообщения оперативного телеграм-канала моста.

"Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — сказано в сообщении.