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Опубликовано 20 ноября 2023, 19:31
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту было приостановлено

Движение автомобилей по Крымскому мосту на время остановили, следует из сообщения оперативного телеграм-канала моста.

"Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — сказано в сообщении.

Воздушную тревогу объявили в Севастополе, движение по Крымскому мосту при этом перекрыли
Воздушную тревогу объявили в Севастополе, движение по Крымскому мосту при этом перекрыли

Лайф ранее писал, что российские средства противовоздушной обороны в ночь на 16 ноября перехватили три украинских беспилотника над акваторией Чёрного моря у побережья Крыма.

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ТАСС / Пресс-служба Росавтодора

Оксана Попова
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