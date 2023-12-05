Жители Керчи сообщили о серии взрывов в небе над городом

Жители Керчи сообщили телеграм-каналу SHOT о серии взрывов в небе над городом. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Очевидцы сообщают, что слышали минимум девять взрывов в микрорайоне Аршинцево и посёлке Войково. Официальной информации о происшествии пока нет, однако известно, что движение по Крымскому мосту временно перекрыто.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — сказано в телеграм-канале об оперативной информации на мосту.