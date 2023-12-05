Регион

Уведомления отключены

5 декабря, 01:06

Жители Керчи сообщили о серии взрывов в небе над городом

SHOT: Серия взрывов раздалась над Керчью, движение по Крымскому мосту перекрыто

Жители Керчи сообщили телеграм-каналу SHOT о серии взрывов в небе над городом. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Очевидцы сообщают, что слышали минимум девять взрывов в микрорайоне Аршинцево и посёлке Войково. Официальной информации о происшествии пока нет, однако известно, что движение по Крымскому мосту временно перекрыто.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — сказано в телеграм-канале об оперативной информации на мосту.

"Враньё и ложь": Аксёнов ответил на сказки Зеленского о "ждущем" Украину Крыме

"Враньё и ложь": Аксёнов ответил на сказки Зеленского о "ждущем" Украину Крыме

Ранее Лайф сообщал о массовой атаке дронов на Крым и Волгоградскую область, которая произошла 24 ноября. 13 устройств было уничтожено над Крымским полуостровом, ещё три дрона сбиты над Волгоградской областью. Пострадавших и разрушений нет.

Обложка ©

Getty Images / Victoria Koltsova

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Крым, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров