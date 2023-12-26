МО РФ: Украинская армия за сутки лишилась двух Су-24 и более 24 беспилотников

Средства противовоздушной обороны за последние сутки сбили два украинских самолёта, 24 беспилотника и пять реактивных снарядов системы HIMARS. Такие данные озвучили во вторник, 26 декабря, в пресс-службе Минобороны России.

"Сбито два самолёта Су-24 Воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Жовтень Николаевской области и Николаевка Днепропетровской области", — уточнили в военном ведомстве.

При этом беспилотники были перехвачены и сбиты в районе Токаревки (Харьковская область), под Кременной, Сватовом и Лисичанском (ЛНР), в районе Горловки, Александровки и Старомихайловки (ДНР). Кроме того, в сводке с фронта отличились "обрывки" Херсонской области — здесь тоже был уничтожен украинский дрон.