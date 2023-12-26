МО РФ: Украинская армия за сутки лишилась двух Су-24 и более 24 беспилотников
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Средства противовоздушной обороны за последние сутки сбили два украинских самолёта, 24 беспилотника и пять реактивных снарядов системы HIMARS. Такие данные озвучили во вторник, 26 декабря, в пресс-службе Минобороны России.
"Сбито два самолёта Су-24 Воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Жовтень Николаевской области и Николаевка Днепропетровской области", — уточнили в военном ведомстве.
При этом беспилотники были перехвачены и сбиты в районе Токаревки (Харьковская область), под Кременной, Сватовом и Лисичанском (ЛНР), в районе Горловки, Александровки и Старомихайловки (ДНР). Кроме того, в сводке с фронта отличились "обрывки" Херсонской области — здесь тоже был уничтожен украинский дрон.
Ранее Лайф рассказывал, как российские операторы "Ланцетов" продолжают кошмарить подразделения ВСУ за Днепром. Так, недавно попытка украинских десантников закрепиться на левом берегу реки была сорвана силами барражирующих дронов.