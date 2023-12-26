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Опубликовано 26 декабря 2023, 12:42

МО РФ: Украинская армия за сутки лишилась двух Су-24 и более 24 беспилотников

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Средства противовоздушной обороны за последние сутки сбили два украинских самолёта, 24 беспилотника и пять реактивных снарядов системы HIMARS. Такие данные озвучили во вторник, 26 декабря, в пресс-службе Минобороны России.

"Сбито два самолёта Су-24 Воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Жовтень Николаевской области и Николаевка Днепропетровской области", уточнили в военном ведомстве.

При этом беспилотники были перехвачены и сбиты в районе Токаревки (Харьковская область), под Кременной, Сватовом и Лисичанском (ЛНР), в районе Горловки, Александровки и Старомихайловки (ДНР). Кроме того, в сводке с фронта отличились "обрывки" Херсонской области — здесь тоже был уничтожен украинский дрон.

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Берлинская: ВСУ придётся отступить, если Украина не увеличит производство дронов

Ранее Лайф рассказывал, как российские операторы "Ланцетов" продолжают кошмарить подразделения ВСУ за Днепром. Так, недавно попытка украинских десантников закрепиться на левом берегу реки была сорвана силами барражирующих дронов.

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Марина Калегина
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