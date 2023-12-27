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27 декабря, 05:31

Силы ПВО сбили ночью беспилотники в небе над Белгородской и Ростовской областями

Минобороны: Два украинских БПЛА сбиты над Белгородской и Ростовской областями

Минувшей ночью российские системы ПВО сбили два украинских беспилотника самолётного типа над Белгородской и Ростовской областями, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Они пытались атаковать объекты на территории нашей страны.

"Дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территориями Белгородской и Ростовской областей", — говорится в опубликованном сообщении.

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Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об уничтожении украинского беспилотника в небе над регионом. Информации о разрушениях или пострадавших не поступало.

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Unsplash / Fabrizio Conti

Матвей Константинов
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