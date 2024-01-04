Украинский БПЛА самолётного типа сбит над Чёрным морем
Минобороны: Российская ПВО сбила украинский БПЛА в акватории Чёрного моря
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник самолётного типа над акваторией Чёрного моря. О предотвращении атаки сообщили в Минобороны РФ.
"4 января около 20:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен в северо-западной части акватории Чёрного моря", — уточнили в ведомстве.
О повреждениях или пострадавших в результате провальной атаки ничего не сообщается.
Ранее сегодня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей над городом. Один из осколков упал на дом, есть пострадавший. Морской и наземный транспорт в Севастополе остановили из-за воздушной тревоги. На данный момент он возобновил движение.
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