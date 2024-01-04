Украинский БПЛА самолётного типа сбит над Чёрным морем

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник самолётного типа над акваторией Чёрного моря. О предотвращении атаки сообщили в Минобороны РФ.

"4 января около 20:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен в северо-западной части акватории Чёрного моря", — уточнили в ведомстве.