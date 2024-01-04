Российский ракетный удар разрушил фабрику любимой военной одежды Зеленского и Залужного
Фабрика по пошиву военной одежды M-Tac разрушена в Киеве при ракетном ударе РФ
Здание M-Tac после взрывов 2 января. Обложка © t.me / suspilnenews
Из-за взрывов 2 января повреждения получили склады и заводы украинской фабрики по пошиву военной одежды M-Tac, говорится на официальной странице компании. Там отметили, что здания были повреждены или полностью уничтожены.
Здание M-Tac после взрывов 2 января. Видео © t.me / suspilnenews
"Производственные мощности и складские помещения М-Тас были повреждены/уничтожены. После установления степени повреждений и нанесённых потерь будет начата отправка имеющихся товаров и/или возврат средств", — пояснили в компании.
М-Тас выпускает тактическое снаряжение, военную одежду и обувь, а также разные аксессуары. Компания была создана в 2014 году. Одежда М-Тас популярна среди руководства Украины. В частности, её носят Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Ранее Лайф сообщал, что взрывы 2 января были слышны в Киеве, Харькове и в Винницкой области. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.