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4 января, 17:55

Российский ракетный удар разрушил фабрику любимой военной одежды Зеленского и Залужного

Фабрика по пошиву военной одежды M-Tac разрушена в Киеве при ракетном ударе РФ

Здание M-Tac после взрывов 2 января. Обложка © t.me / suspilnenews

Здание M-Tac после взрывов 2 января. Обложка © t.me / suspilnenews

Из-за взрывов 2 января повреждения получили склады и заводы украинской фабрики по пошиву военной одежды M-Tac, говорится на официальной странице компании. Там отметили, что здания были повреждены или полностью уничтожены.

Здание M-Tac после взрывов 2 января. Видео © t.me / suspilnenews

"Производственные мощности и складские помещения М-Тас были повреждены/уничтожены. После установления степени повреждений и нанесённых потерь будет начата отправка имеющихся товаров и/или возврат средств", — пояснили в компании.

М-Тас выпускает тактическое снаряжение, военную одежду и обувь, а также разные аксессуары. Компания была создана в 2014 году. Одежда М-Тас популярна среди руководства Украины. В частности, её носят Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Ранее Лайф сообщал, что взрывы 2 января были слышны в Киеве, Харькове и в Винницкой области. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

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Александра Мышляева
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