Кличко сообщил о взрывах в Киеве
Мэр Кличко: В Киеве прогремела серия взрывов
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Киеве. Других подробностей он не привёл.
"Взрывы в столице. В частности, в Голосеевском районе... Раздаются взрывы на Оболони", — написал он в своём телеграм-канале.
Также местные издания пишут о взрывах в Винницкой области.
Также ранее украинские СМИ сообщили о звуках взрывов в Харькове. Официального подтверждения информации от местных властей на данный момент не поступало. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
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