Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Киеве. Других подробностей он не привёл.

"Взрывы в столице. В частности, в Голосеевском районе... Раздаются взрывы на Оболони", — написал он в своём телеграм-канале.

Также местные издания пишут о взрывах в Винницкой области.