Регион

Уведомления отключены

2 января, 05:50

Кличко сообщил о взрывах в Киеве

Мэр Кличко: В Киеве прогремела серия взрывов

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Киеве. Других подробностей он не привёл.

"Взрывы в столице. В частности, в Голосеевском районе... Раздаются взрывы на Оболони", — написал он в своём телеграм-канале.

Также местные издания пишут о взрывах в Винницкой области.

В ВСУ сообщили о пожаре в порту Одессы после ночных взрывов
В ВСУ сообщили о пожаре в порту Одессы после ночных взрывов

Также ранее украинские СМИ сообщили о звуках взрывов в Харькове. Официального подтверждения информации от местных властей на данный момент не поступало. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Обложка ©

Getty Images / Oleksii Chumachenko / SOPA Images / LightRocket

Оксана Попова
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров