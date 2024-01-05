В Севастополе объявлена воздушная тревога, Крымский мост перекрыт

Воздушная тревога объявляется в Севастополе второй день подряд. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Памятка на случай воздушной тревоги в Севастополе. Видео © t.me / razvozhaev

"Внимание всем! Воздушная тревога!" — написал Развожаев и опубликовал видео с памяткой.

Морской и наземный транспорт в Севастополе остановили. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в оперативном телеграм-канале о ситуации на мосту.