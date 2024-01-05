В Севастополе объявлена воздушная тревога, Крымский мост перекрыт
Воздушная тревога объявляется в Севастополе второй день подряд. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.
Памятка на случай воздушной тревоги в Севастополе. Видео © t.me / razvozhaev
"Внимание всем! Воздушная тревога!" — написал Развожаев и опубликовал видео с памяткой.
Морской и наземный транспорт в Севастополе остановили. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в оперативном телеграм-канале о ситуации на мосту.
Напомним, сегодня, 4 января, в Севастополе объявили воздушную тревогу. Морской и наземный общественный транспорт временно прекратил движение. Губернатор Развожаев рекомендовал жителям пройти в укрытия и не выходить на улицу. Вечером этого же дня в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО сбили десять украинских ракет над Крымом.
ТАСС / Сергей Мальгавко