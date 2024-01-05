Регион

Уведомления отключены

5 января, 08:33

В Севастополе объявлена воздушная тревога, Крымский мост перекрыт

Воздушная тревога объявляется в Севастополе второй день подряд. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Памятка на случай воздушной тревоги в Севастополе. Видео © t.me / razvozhaev

"Внимание всем! Воздушная тревога!"  написал Развожаев и опубликовал видео с памяткой.

Морской и наземный транспорт в Севастополе остановили. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в оперативном телеграм-канале о ситуации на мосту.

Атака Украины на Севастополь стала самой массированной за последнее время
Атака Украины на Севастополь стала самой массированной за последнее время

Напомним, сегодня, 4 января, в Севастополе объявили воздушную тревогу. Морской и наземный общественный транспорт временно прекратил движение. Губернатор Развожаев рекомендовал жителям пройти в укрытия и не выходить на улицу. Вечером этого же дня в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО сбили десять украинских ракет над Крымом.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Андрей Бражников
  • Новости
  • Происшествия
  • Севастополь
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров