Вертолёт Ка-27 провёл патрулирование Чёрного моря и на ходу сел на палубу корабля

Экипаж вертолёта Ка-27 выполнил патрулирование акватории Чёрного моря для защиты гражданских судов на маршрутах интенсивного торгового судоходства от угроз со стороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Экипаж вертолёта Ка-27 авиаполка ЧФ выполнил патрулирование над акваторией Чёрного моря. Видео © Отдел информационного обеспечения Черноморского флота

"Экипаж вертолёта Ка-27 из состава отдельного смешанного авиационного полка Черноморского флота выполнил практические полёты с палубы патрульного корабля "Дмитрий Рогачёв" в ходе выполнения задач по патрулированию акватории Чёрного моря и защите гражданских судов на маршрутах интенсивного торгового судоходства от угроз со стороны Украины", — уточнили в министерстве.

В ходе вылета вертолётчики морской авиации ЧФ осмотрели акваторию площадью до 50 квадратных километров. Также во взаимодействии с экипажем патрульного корабля они отработали взлёт и посадку на палубу корабля на ходу. Параллельно прошли тренировки корабельных расчётов, обеспечивающих полёты вертолёта. Это делалось с целью проверки слаженности работы всех систем авиационного комплекса корабля.