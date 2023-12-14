Минобороны ответило на претензии Сеула после пролёта российских и китайских самолётов

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ и китайские Военно-воздушные силы (ВВС) провели патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявили в Министерстве обороны России в четверг, 14 декабря.

"Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95МС и стратегических бомбардировщиков "Хун-6К" (Xian H-6. — Прим. Лайфа) осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. Истребительное авиационное прикрытие осуществлялось на всём маршруте совместного патрулирования самолётами Су-35С ВКС России и Су-30 / Цзянь 11б ВВС Китая", — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что на некоторых этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители третьих стран. При этом самолёты РФ и КНР действовали согласно положениям международного права и не допустили нарушений воздушного пространства других государств.

После патрулирования все самолёты вернулись на аэродромы базирования. В Минобороны России уточнили, что данное мероприятие проведено в рамках плана военного сотрудничества на этот год и не было направлено против каких-либо государств.