Минобороны ответило на претензии Сеула после пролёта российских и китайских самолётов
МО: ВКС РФ и ВВС Китая провели патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Воздушно-космические силы (ВКС) РФ и китайские Военно-воздушные силы (ВВС) провели патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявили в Министерстве обороны России в четверг, 14 декабря.
"Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95МС и стратегических бомбардировщиков "Хун-6К" (Xian H-6. — Прим. Лайфа) осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. Истребительное авиационное прикрытие осуществлялось на всём маршруте совместного патрулирования самолётами Су-35С ВКС России и Су-30 / Цзянь 11б ВВС Китая", — отметили в ведомстве.
В министерстве добавили, что на некоторых этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители третьих стран. При этом самолёты РФ и КНР действовали согласно положениям международного права и не допустили нарушений воздушного пространства других государств.
После патрулирования все самолёты вернулись на аэродромы базирования. В Минобороны России уточнили, что данное мероприятие проведено в рамках плана военного сотрудничества на этот год и не было направлено против каких-либо государств.
Тем самым российское оборонное ведомство прокомментировало заявление Комитета начальников штабов Вооружённых сил Южной Кореи. Там сообщили, что 14 декабря два китайских и четыре российских самолёта якобы вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны республики. Утверждалось, что инцидент произошёл в Японском море с 05:53 до 06:10 по московскому времени, при этом воздушные суда не заходили в южнокорейское воздушное пространство.
ТАСС / Юрий Смитюк