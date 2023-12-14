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14 декабря, 06:54

Южная Корея утверждает, что российские и китайские самолёты вошли в её зону ПВО

Yonhap: Самолёты ВВС РФ и Китая вошли в зону ПВО Южной Кореи

В Комитете начальников штабов Вооружённых сил Республики Корея утверждают, что два китайских и четыре российских самолёта вошли в опознавательную зону ПВО страны. Как пишет агентство Yonhap, инцидент произошёл в Японском море с 05:53 до 06:10 по московскому времени, воздушные суда не зашли в южнокорейское воздушное пространство.

"Были задействованы истребители ВВС и приняты тактические меры в качестве подготовки к непредвиденным ситуациям", — заявили в комитете.

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Ранее северокорейские СМИ указывали на предельно возросшую вероятность начала вооружённого конфликта на Корейском полуострове. Всё из-за провокационной политики Сеула и, в частности, прекращения соблюдения соглашения о снижении напряжённости в военной сфере между двумя республиками.

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ТАСС / Ладислав Карпов

Матвей Константинов
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