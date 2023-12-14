Южная Корея утверждает, что российские и китайские самолёты вошли в её зону ПВО

В Комитете начальников штабов Вооружённых сил Республики Корея утверждают, что два китайских и четыре российских самолёта вошли в опознавательную зону ПВО страны. Как пишет агентство Yonhap, инцидент произошёл в Японском море с 05:53 до 06:10 по московскому времени, воздушные суда не зашли в южнокорейское воздушное пространство.