Путин назвал беспрецедентным уровень сотрудничества России и Китая

Уровень сотрудничества между Москвой и Пекином является беспрецедентным, а отношения двух стран — один из существенных гарантов стабильности в мире. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

"Мы знаем, и я просто повторю, обязан это сделать, у нас уровень взаимодействия с Китайской Народной Республикой беспрецедентно высокий", — указал российский лидер.

По словам президента, дружба России и Китая направлена на пользу двух стран, а не против кого-либо. Путин отметил, что Москва и Пекин развивают сотрудничество в военной, экономической и гуманитарной областях, но никаких блоков не создают в отличие от Запада.

В ходе подведения итогов года Путин заявил, что Россия готова к восстановлению отношений с Западом и США, однако им самим мешает имперская политика. По словам президента, налаживание сотрудничества возможно, когда произойдут внутренние изменения и Запад научится уважать другие государства.