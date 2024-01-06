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6 января, 10:47

МО: Российские средства ПВО сбили вертолёт Ми-8 ВСУ и перехватили четыре ракеты

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ за последние сутки сбили вертолёт Ми-8 ВСУ и перехватили четыре крылатые ракеты противника. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Тягинка Херсонской области сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины. За сутки перехвачены четыре авиационные управляемые ракеты, а также реактивный снаряд HIMARS", — говорится в сообщении.

Также было уничтожено 29 беспилотников — в районах населённых пунктов Кардашинка и Каиры (Херсонская область), Мирное (Запорожская область) и Белогоровка (ЛНР).

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Накануне Лайф писал, что один из самых ценных истребителей ВВС Украины не вернулся с боевого вылета. Также российские военные уничтожили восемь ракет Storm Shadow, 14 ракет "Точка-У" и три ракеты С-200, переделанные для удара по наземным целям.

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ТАСС / Александр Полегенько

Никита Никонов
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