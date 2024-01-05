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5 января, 11:13

Один из самых ценных истребителей ВВС Украины не вернулся с боевого вылета

Минобороны РФ: За неделю Армия России сбила самолёт Су-27 и вертолёт Ми-8 ВСУ

Су-27 ВВС Украины. Обложка © Shutterstock

Су-27 ВВС Украины. Обложка © Shutterstock

За неделю авиация и средства противовоздушной обороны России сбили Су-27, считающийся одним из самых ценных истребителей ВСУ, и украинский вертолёт Ми-8. Также было уничтожено восемь ракет Storm Shadow, 14 ракет "Точка-У", три ракеты С-200, переделанные для удара по наземным целям, пишет Минобороны РФ.

"Авиацией и средствами ПВО за неделю сбиты: самолёт Су-27 и вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожены восемь крылатых ракет Storm Shadow, 14 тактических ракет "Точка-У", три переделанные для стрельбы по наземным целям зенитные ракеты комплекса С-200, 107 РСЗО HIMARS, "Ольха" и Vampire, три противорадиолокационные ракеты HARM и 253 беспилотных летательных аппарата", — уточнили в Минобороны РФ.

В США напуганы уничтожением одного из самых ценных истребителей ВВС Украины
В США напуганы уничтожением одного из самых ценных истребителей ВВС Украины

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что силы противовоздушной обороны пресекли попытку ВСУ атаковать территорию России с использованием ракет.

Анатолий Симоненко
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