В США напуганы уничтожением одного из самых ценных истребителей ВВС Украины
MWM: Российские войска уничтожили самолёт ВСУ Су-27, который невозможно заменить
Российские бойцы уничтожили украинский самолёт Су-27, потерю которого не удастся компенсировать. Об этом сообщает американское издание Military Magazine Watch.
"Российская ПВО сбила один из самых ценных истребителей Су-27 ВВС Украины, которые считаются наиболее боеспособными самолётами в арсенале страны", — указано в статье.
Авторы материала отмечают, что уничтожение Су-27 стало очередной чувствительной потерей в составе лётной техники ВСУ после того, как в октябре Незалежная лишилась лёгких истребителей МиГ-29. Су-27 является аналогом МиГ-29, но более совершенный и тяжёлый. Истребители этой модели отсутствуют в арсенале стран, входивших в Организацию Варшавского договора. В этом случае Киев попросту не сможет получить от союзников новую партию уникальных летательных аппаратов, говорится в статье.
А ранее Лайф рассказывал о готовности Нидерландов, Дании и Норвегии передать ВСУ истребители F-16. По словам бывшего министра обороны Незалежной Алексея Резникова, боевое применение этих самолётов может произойти весной 2024 года. Однако, как полагает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, истребители станут лёгкой целью для российских ЗРК.