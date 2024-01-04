"Российская ПВО сбила один из самых ценных истребителей Су-27 ВВС Украины, которые считаются наиболее боеспособными самолётами в арсенале страны", — указано в статье.

Авторы материала отмечают, что уничтожение Су-27 стало очередной чувствительной потерей в составе лётной техники ВСУ после того, как в октябре Незалежная лишилась лёгких истребителей МиГ-29. Су-27 является аналогом МиГ-29, но более совершенный и тяжёлый. Истребители этой модели отсутствуют в арсенале стран, входивших в Организацию Варшавского договора. В этом случае Киев попросту не сможет получить от союзников новую партию уникальных летательных аппаратов, говорится в статье.