Украинских лётчиков будут обучать на бельгийских F-16 в Дании
RTBF: Два бельгийских F-16 разместят в Дании для обучения пилотов ВСУ
Два истребителя F-16 бельгийских ВС разместят в Дании для обучения украинских пилотов. Об этом сообщает телеканал RTBF со ссылкой на Минобороны Бельгии.
"Два бельгийских F-16B будут размещены там (на датской авиабазе Скюдструп. — Прим. Лайфа) с марта по сентябрь. <...> Будет осуществляться подготовка не только украинских пилотов, но и технического персонала и планировщиков миссий", — говорится в сообщении телеканала.
Как утверждают журналисты, Бельгия также направит в Данию порядка 50 человек личного состава.
Напомним, о готовности передать F-16 ранее заявляли Нидерланды, а также Дания и Норвегия. По словам бывшего министра обороны Незалежной Алексея Резникова, боевое применение этих самолётов может произойти весной 2024 года. Однако, как полагает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, истребители станут лёгкой целью для российских ЗРК. Кроме того, проблемой для ВСУ является нехватка кадров.
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