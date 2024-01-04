Украинских лётчиков будут обучать на бельгийских F-16 в Дании

Два истребителя F-16 бельгийских ВС разместят в Дании для обучения украинских пилотов. Об этом сообщает телеканал RTBF со ссылкой на Минобороны Бельгии.

"Два бельгийских F-16B будут размещены там (на датской авиабазе Скюдструп. — Прим. Лайфа) с марта по сентябрь. <...> Будет осуществляться подготовка не только украинских пилотов, но и технического персонала и планировщиков миссий", — говорится в сообщении телеканала.